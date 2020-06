Microsoft erhöht Dividende kräftig

Die alle drei Monate ausgeschüttete Dividende steige um ein Viertel auf 20 Cent je Anteil, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend in Redmond mit. Damit beteiligt das Unternehmen die Aktionäre mit rund 1,7 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro) direkt am Gewinn.



Aktienrückkaufprogramm wird fortgesetzt

Das Unternehmen setzt zudem das Aktienrückkaufprogramm über insgesamt 40 Milliarden Dollar fort. Bisher seien innerhalb der bis 2013 vom Aufsichtsrat genehmigten Aktienrückkäufe eigene Anteile für 12,2 Milliarden Dollar erworben worden. Auch hiervon profitieren Anteilseigner, da sich die Zahl der im Umlauf befindlichen Anteile reduziert und eine Aktie damit wertvoller wird.

Microsoft sitzt derzeit auf Barrreserven von rund 50 Milliarden Dollar und verdiente im vergangenen Geschäftsjahr 2010/11 rund 23 Milliarden Dollar. Lange Zeit waren bei dem 1975 von Bill Gates gegründetem Unternehmen Dividenden und Aktienrückkäufe verpönt, da das Geld lieber in neue Geschäfte und Produkte gesteckt wurde. Doch seit Anfang des Jahrtausends stößt Microsoft an seine Wachstumsgrenzen und schüttet deshalb seit 2003 Dividenden aus.