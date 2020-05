Microsoft erwägt Ericsson-CEO als Ballmer-Nachfolger

Microsoft zieht offenbar den Konzernchef des schwedischen Netzwerkausrüsters Ericsson als neuen CEO in Betracht. Dies berichtete Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf in die Chefsuche des Software-Riesen eingeweihte Insider. Ob Microsoft bereits auf Ericsson-CEO Hans Vestberg zugegangen sei, berichtete der Finanzdienstleister nicht.