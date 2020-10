Microsoft investiert eine Milliarde Euro in Österreich

"Das ist das größte Investment, das Microsoft je in Österreich getätigt hat", sagte Microsoft-Präsident Brad Smith in einer Video-Botschaft im Rahmen einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. So wird der Software-Konzern eine Milliarde Euro in neue Rechenzentren in Österreich investieren.

Microsoft wird demnach hierzulande eine eigene Rechenzentrumsregion aufbauen. Damit werde Österreich Teil der 64 Regionen weltweit in der Microsoft-Cloud, sagte Dorothee Ritz, General Manager Microsoft Österreich.