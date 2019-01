Schramböck: Digitalisierung ist kein Jobkiller

Die Wifo-Studie erwartet einen Beschäftigungsrückgang bei manuellen bzw. standardisierbaren Produktionsberufen und Beschäftigungszuwächse im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) oder etwa im Bereich der Datenanalyse und Datensicherheit. Empfohlen wird eine "digitale Standortstrategie". Wichtige Rahmenbedingungen seien der Breitbandausbau und die Förderung von "Digital Skills" sowohl in der Aus- als auch in der Weiterbildung, so die Ministerin.