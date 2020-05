Microsoft mit kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn

Microsoft kommt mit dem schrumpfenden PC-Markt besser klar als erwartet. Dank guter Software-Verkäufe an Firmenkunden konnte der US-Konzern in seinem ersten Geschäftsquartal von Juli bis September den Umsatz um 16 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar (13,4 Mrd. Euro) steigern. Der Gewinn verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf unterm Strich 5,2 Milliarden Dollar, wie es in einer Microsoft-Mitteilung vom Donnerstag heißt.

„Wir sehen eine robuste Nachfrage nach unseren Produkten für Firmenkunden und unseren Cloud-Service“, erklärte der für das Tagesgeschäft zuständige Manager Kevin Turner. Einer der Verkaufsschlager ist die Büro-Software Office.

Microsoft veröffentlichte zum ersten Mal auch Zahlen zu den Umsätzen mit seinem Tablet-Computer Surface. Im vergangenen Quartal gab es dabei ein Plus von 400 Millionen Dollar. Im Vorquartal musste der Konzern noch 900 Millionen Dollar auf die Tablets abschreiben, weil sie wie Blei in den Regalen lagen.