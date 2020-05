Microsoft verspricht mehr Schutz gegen Spionage

Außerdem will man den Rechtsschutz ausbauen. Privat- und Firmenkunden sollen etwa darüber informiert werden, wenn Microsoft gerichtliche Anordnungen zur Datenfreigabe erhält. Sollte Microsoft darüber Stillschweigen bewahren müssen, werde man dagegen gerichtlich vorgehen.

Der dritte Punkt betrifft mehr Transparenz. Microsoft will Quellcode offenlegen, damit Kunden sich selbst davon überzeugen können, dass keine Hintertüren für Behörden in Microsoft-Programme eingebaut sind. Zu diesem Zweck sollen eigene Transparenz-Zentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien errichtet werden.