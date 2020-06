Microsoft will angeblich in Cyanogen Inc. investieren

Laut einem Bericht des Wall Street Journal will Microsoft 70 Millionen US-Dollar in Cyanogen Inc. investieren. In einer Finanzierungsrunde, in der es angeblich um "viele hunderte Millionen" geht, wäre das Unternehmen aus Redmond damit ein "Minderheitsinvestor" bei den Android-ROM-Machern. Sollte Microsoft quasi in ein Betriebssystem der Konkurrenz investieren, wäre das ein höchst ungewöhnlicher Schritt, so der Bericht.

Erst kürzlich hat Kirt McMaster, der CEO von Cyanogen davon gesprochen, dass man Android Google wegnehmen wolle. Dabei versuche man das Google-Play-Ökosystem durch eigene Apps ersetzen. Analysten geben Cyanogen gute Chancen sich zum drittgrößten mobilen Ökosystem zu entwickeln. Sollte dies gelingen, hätte Microsoft eine passable Plattform um seine eigenen Dienste und Apps auf Smartphones zu vertreiben.