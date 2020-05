Microsofts Bing-Architekt geht zu Google

Microsoft verliert einen wichtigen Mitarbeiter an Google. Der Software-Entwickler und maßgebliche Architekt von Microsofts Kartendienst Bing Maps, Blaise Agüera y Arcas, wechselt zum Suchmaschinen-Spezialisten. Es sei die „schwerste Entscheidung in meinem Leben“, schreibt Agüera y Arcas seinem Blog, nachdem die „ New York Times“ über seine Pläne berichtet hatte.