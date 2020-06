Mobile Werbung: Wiener Firma für 17,6 Mio. Dollar gekauft

MobFox bezeichnet sich als größte europäische Plattform für Mobilwerbung. Das Wiener Unternehmen entwickelt Technologie für den Onlinehandel von Video- und Banner-Werbung auf Mobilgeräten. MobFox hat Niederlassungen in Wien, San Francisco und Paris. Zu den Kunden zählen unter anderem Nike oder die New York Times.

Übernommen wird die Firma nun von der Matomy Media Group, einem von Tel Aviv aus operierenden Anbieter von Online-Werbetechnologie, der an der Londoner Börse gelistet ist. Matomy zahlt für die Übernahme von MobFox 10,1 Millionen Dollar in bar und 7,5 Millionen Dollar in neu ausgegebenen Aktien für MobFox. Die Teilhaber von MobFox erhalten zusätzliches Geld, gemessen an der Finanzleistung des Unternehmens zwischen 2015 und 2017.

"Das Geschäft von MobFox passt perfekt zu unserer Vision und komplettiert unsere leistungsbasierten Werbefähigkeiten", sagt Matomy-CEO Ofer Druker gegenüber der NASDAQ.