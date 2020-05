Mobilfunkpreise in Österreich nach Fusion gestiegen

Trotz des jüngsten Preisanstiegs zählen die Mobilfunkpreise in Österreich weiterhin zu den niedrigsten in Europa. Weil sie in den vergangenen Jahre kontinuierlich gesunken sind, liegen sie laut RTR immer noch zehn Prozent unter dem Niveau von Anfang 2011. Die RTR zieht bei ihrer Untersuchung Preise für neu abgeschlossene Mobilfunktarife heran.

Was die Geldbörsen der Kunden belastet, freut die Mobilfunkbetreiber: Sie klagen seit Jahren über das sinkende Preisniveau in Österreich, das ihre Erträge schmälert. Die Telekom Austria hatte bereits erklärt, sie hoffe mit einem Ende des ruinösen Mobilfunk-Preiskampfs auf stabile Erträge im laufenden Jahr. „Wenn alles gut geht, sollten wir eine Stabilisierung des operativen Gewinns (Ebitda) in Österreich sehen“, hatte Telekom-Finanzchef Hans Tschuden Ende November gesagt. In Österreich erwirtschaftet die Telekom mehr als die Hälfte ihrer Erträge.