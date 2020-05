Netflix: kein Synchron-Start in Österreich und Deutschland

Netflix hat angekündigt, seine Europa-Geschäfte ausbauen zu wollen. Deutschland gilt als wahrscheinliches Ziel für einen der ersten Expansionsschritte. Ein Parallel-Start der US-Online-Videothek in Deutschland und Österreich dürfte eher unwahrscheinlich sein. Davon geht zumindest die Telekom Austria aus. Vorstand Hannes Ametsreiter glaubt, dass Netflix zuerst in den großen Märkten wie Deutschland und Frankreich loslegen wird und erst dann in kleineren Ländern wie Österreich nachziehen werde, wie er am Donnerstag sagte.

„Wir hören von einem bevorstehenden Netflix-Start in Deutschland“, so Ametsreiter im Klub der Wirtschaftspublizisten. In Österreich habe es aber bisher keine Gespräche mit Netflix gegeben. Die Telekom selbst betreibt eine Mediathek mit rund 3.000 Filmen. Ein Start von Netflix hierzulande wäre für die Telekom „ein klassischer Fall von Coopetition“, also Kooperation bei gleichzeitiger Konkurrenz. Ametsreiter meint, dass solche On-Demand-Services die Zukunft des Fernsehens sind. Größte Schwierigkeit seien die Contentrechte.