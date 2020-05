Neuer Mobilfunker nutzt ab 2014 das Netz von Drei

Ein Vertrag für eine sogenannte MVNO-Partnerschaft (Mobile Virtual Network Operator) mit Hutchison sei unterzeichnet, teilte Mass Response am Sonntag mit. Die Firma bietet Tele-Voting für Fernsehshows sowie Call-Center-Technik an und will mit dem Einstieg in den Mobilfunk ein neues Geschäftssegment erschließen. Sowohl Dienstleistungen für Privat- als auch Geschäftskunden sollen angeboten werden.