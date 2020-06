Nokia ernennt Sanierer der Netzwerksparte zum neuen Chef

Nach dem Verkauf der schwächelnden Handy-Sparte ernennt Nokia einen Sanierungsexperten zum neuen Chef. Wie erwartet rückt der Leiter der krisengeplagten Netzwerksparte, Rajeev Suri, an die Spitze des Unternehmens. Der 46-Jährige folge Stephen Elop am 1. Mai auf den Chefsessel, teilte Nokia am Dienstag mit.

Elop kehrt zu Microsoft zurück. Der in Indien geborene Suri galt als Favorit, nachdem er in den vergangenen Jahren die Netzwerksparte NSN mit drastischen Maßnahmen auf Vordermann gebracht hatte.