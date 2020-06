Nokia-Handyspartenverkauf an Microsoft abgeschlossen

Die Übernahme der Handy-und Tabletsparte des finnischen Nokia-Konzerns durch den US-Softwareriesen Microsoft ist abgeschlossen. Nokia gab den Vollzug am Freitag bekannt, fast acht Monate nach Ankündigung des Geschäfts Anfang September.

Der Preis sei am Ende "etwas höher" ausgefallen als die zunächst angekündigten 5,44 Mrd. Euro. Eine konkrete Summe wurde nicht mitgeteilt. Details will Nokia am Dienstag bei der Präsentation seiner Quartalszahlen bekannt geben.