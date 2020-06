Nokia und HTC gehen Patent-Deal ein

Die Handy-Hersteller Nokia und HTC haben ihren langen Patentstreit beigelegt. HTC werde an den finnischen Konzern für die Nutzung der Erfindungen zahlen, teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Damit werden auch alle Patentklagen beigelegt. Außerdem wollen Nokia und HTC eine technische Kooperation ausloten.

Die genauen Konditionen des Deals blieben geheim.

Nokia hatte sich in den vergangenen Monaten in mehreren Patentverfahren durchgesetzt und damit den Spielraum für HTC immer weiter eingeengt. In der Mobilfunkbranche läuft seit mehreren Jahren ein großer Patentkonflikt, bei dem oft Geräte mit dem Google-Betriebssystem Android im Visier stehen. Der schärfste Kampf wird dabei vom iPhone-Konzern Apple und dem Smartphone-Marktführer Samsung ausgefochten.