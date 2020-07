Österreich: PC-Markt wächst stark

Im ersten Quartal 2012 sind in Westeuropa 15,5 Millionen PCs verkauft worden. Das entspricht laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner einem Minus von 3,1 Prozent im Vergleichszeitraum zum vergangenen Jahr. In Österreich gab es allerdings ein sattes Plus von 51.878 oder 19,6 Prozent auf 317.091 verkaufte Computer. Die größten Einbußen mussten die Computerhersteller in Italien, Griechenland, Portugal und Spanien verzeichnen, hieß es in einer Aussendung vom Donnerstag.

HP rutscht in Deutschland ab

Die europaweit und in Österreich meistgekaufte Marke blieb HP. Acer verteidigte am Kontinent den zweiten Platz, gefolgt von Asus. In Österreich lag Lenovo auf Platz zwei, gefolgt von Dell, Asus und Apple. In Deutschland rutschte HP auf den dritten Platz hinter Acer und Lenovo ab.