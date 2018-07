Österreichweit fehlen 10.000 IT-Fachkräfte

In Oberösterreich brummt die Wirtschaft, Vorzeigebetriebe wie KTM suchen mit Nachdruck Fachkräfte - und erschweren damit die Mitarbeitersuche für IT-Betriebe. Denn Industrie und Handwerk setzen zunehmend auf die Digitalisierung - Stichwort Internet der Dinge oder Industrie 4.0 - und somit Mitarbeiter mit entsprechender Ausbildung.

Laut Markus Roth, Obmann der oberösterreichischen Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie, fehlen alleine in seinem Bundesland 3.000 IT-Kräfte. In ganz Österreich schätzt er die Zahl auf mindestens 10.000, sagte er zu den "OÖ Nachrichten" (Donnerstag-Ausgabe).

Günter Pirklbauer, Chef des jungen Linzer Software-Unternehmens Gepardec mit 25 Mitarbeitern, beschreibt die Situation so: "Große namhafte Unternehmen agieren bei den Bildungseinrichtungen wie Staubsauger. Und Industrieunternehmen und große Maschinenbauer aus Oberösterreich suchen wegen des Internet-of-Things-Booms viele Fachkräfte."

Siemens-Oberösterreich-Chef Josef Kinast sieht wiederum nicht nur die Klein- und Mittelbetriebe vom Fachkräftemangel betroffen. "So groß wie heuer war die Not noch nie", so seine Einschätzung. Für die 30 Siemens-Lehrstellen für Elektrotechnik, Elektronik und Mechatronik ab September sind erst 15 Lehrlinge gefunden, sagte der den "OÖ Nachrichten".