Online-Händler Alibaba greift Amazon und eBay an

Der chinesische Online-Händler Alibaba will den Online-Giganten Amazon und eBay auf deren Heimatmarkt USA mit einem eigenen Online-Auftritt Konkurrenz machen. Die Website 11main biete Ladenbesitzern eine Plattform für den Verkauf von Mode, Schmuck und technischen Geräten, erklärte Chinas Branchenprimus am Dienstag.

Alibaba, an dem der US-Internetriese Yahoo maßgeblich beteiligt ist, plant in diesem Jahr den Gang an die Börse. Es gab Spekulationen, dass die Chinesen auch an den Aktienmarkt in New York streben könnten. Alibaba will seinen Online-Marktplatz in den USA über die 2010 gekauften Tochtergesellschaften Vendio und Auctiva betreiben. Das Unternehmen hat seine Expansion ins Ausland zuletzt mit mehreren Zukäufen vorangetrieben. Dazu gehört auch bereits eine 200-Millionen-Dollar-Investition (146,65 Mio. Euro) in den US-Handelsbetrieb ShopRunner.