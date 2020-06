Online-Händler Zalando vor Börsengang im Herbst

Die schwedische Beteiligungsfirma Kinnevik, die mit 36,5 Prozent größter Zalando-Gesellschafter ist, hatte ihren Anteil zuletzt mit knapp 1,4 Mrd. Euro bewertet. Auf dieser Basis wäre der Online-Händler fast 3,8 Mrd. Euro wert. Das erst fünf Jahre alte Unternehmen steigerte 2013 den Umsatz um 52 Prozent auf 1,76 Mrd. Euro, schrieb aber 120 Mio. Euro Verlust. Das Kerngeschäft in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sei aber profitabel, die Verluste nur der Expansion in weitere Märkte geschuldet, hatte Vorstand Rubin Ritter erklärt.

Das Unternehmen, Kinnevik und die beteiligten Banken äußerten sich zu den Informationen nicht. "Wir konzentrieren und darauf, was für das Unternehmen das Beste ist - auf das operative Geschäft", sagte ein Zalando-Sprecher. "Wir prüfen immer alle Optionen für das Unternehmen, dazu mag auch ein Börsengang gehören", bekräftigte er lediglich. Die von den Internet-Unternehmern Marc, Oliver und Alexander Samwer gegründete Zalando war durch den Slogan "Schrei vor Glück" populär geworden, der sich durch ihre Fernsehwerbe-Kampagnen zieht. Weitere Zalando-Miteigentümer sind der dänische Modeunternehmer Anders Holch Povlsen, Holtzbrinck Ventures und Tengelmann sowie der kanadische Pensionsfonds OTPP.

Die Aktien des britischen Zalando-Rivalen Asos haben in den vergangenen Wochen den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem sich das Umsatzwachstum verlangsamt hatte und der Gewinn wegen steigender Investitionen um 22 Prozent zurückging.