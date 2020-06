Online-Urlaubsgurus machen Reisebüros Konkurrenz

Bisher hatten vor allem die Reisebüros den Überblick über den Markt der Ferien- und Kurzreisen. Der Großteil der Urlaube wird nach Daten des Verbands Internet Reisevertrieb auch nach wie vor im Reisebüro gebucht. Doch der Anteil sei von 2005 bis 2013 von 43 auf 32 Prozent zurückgegangen, fand der Interessenverband heraus. Viele Urlauber buchen stattdessen direkt beim Hotel oder der Fluglinie - gern auch online. Über Vergleichsportale werden der Analyse zufolge erst 14 Prozent der Buchungen abgewickelt - Tendenz aber stark steigend. Dazu kommt: Auf 3,5 Millionen Besucher der Internetseite kamen Urlaubsguru zufolge im Januar 17,4 Millionen Nutzer der Smartphone-App. Hier liege die Zukunft, sagen die Blogger.

Wer die Schnäppchen der Gurus oder Piraten erhaschen will, muss jedoch schnell sein. „Mitunter ist ein Angebot, das auf der Facebook-Seite veröffentlicht wurde, nach 20 Minuten ausgebucht“, erzählt Marx. Je öfter geklickt wird, desto schneller erhöht der Anbieter den Preis. Ein paar versteckte Fallen gibt es zudem: Die viertägige Luxusreise nach Barcelona mit Flug und 5-Sterne-Hotel kostet 150 Euro, aber Frühstück oder andere Verpflegung ist nicht dabei, das Hotel außerdem am Stadtrand. Und die vermeintlich billige Reise in die Karibik liegt schon mal in der Hurrikan-Saison. Darauf würde ein gutes Reisebüro seine Kunden vorab hinweisen.