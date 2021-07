Opel bietet ab 2017 Carsharing in Europa an

Der von der Konzernmutter General Motors in den USA angebotene Carsharing-Dienst Maven soll auch in Europa starten.

Opel will als dritter deutscher Autohersteller ein eigenes System zum Autoteilen anbieten. Der bereits in den USA erfolgreiche Carsharing-Dienst Maven der Konzernmutter General Motors werde im ersten Halbjahr 2017 auch in Europa angeboten, sagte Opel-Marketing-Chefin Tina Müller der „ Wirtschaftswoche“.