Panasonic rechnet mit Jahresverlust

Der japanische Unterhaltungselektronikkonzern Panasonic rechnet im Gesamtjahr mit dem zweithöchstem Verlust seiner Unternehmensgeschichte. Der Konzern kappte seine Prognose am Montag drastisch und erwartet nun einen Verlust von umgerechnet 3,91 Mrd. Euro (420 Mrd. Yen).

Geringe Nachfrage in den USA und Europa

Zuletzt hatte der Konkurrent von Samsung oder LG Electronics für das Geschäftsjahr bis Ende März 2012 noch einen Gewinn von 30 Mrd. Yen angepeilt. Als Grund für den massiven Einbruch gab das Unternehmen hohe Restrukturierungskosten und die geringe Nachfrage sowohl in den USA als auch Europa an. Zudem erschwert der starke Yen den Wettbewerb mit den Konkurrenten aus Südkorea.

Im zweiten Quartal halbierte sich der operative Gewinn auf 42 Mrd. Yen. Damit übertraf Panasonic zwar deutlich seine eigenen Erwartungen, blieb aber hinter denen der Analysten zurück.

Bereits im April hatte Panasonic unter dem Druck wachsender Konkurrenz aus Südkorea und China den Abbau von 17.000 Stellen und die Schließung von 70 Werken bekannt.