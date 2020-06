Patentstreit zwischen Huawei und ZTE

Die beiden größten chinesischen Netzwerkausrüster Huawei und ZTE liegen sich wegen Patenten im Zusammenhang mit der vierten Mobilfunkgeneration LTE (Long Term Evolution) in den Haaren.

Am Donnerstag klagte Huawei seinen kleineren chinesischen Konkurrenten vor Gerichten in Deutschland, Frankreich und Ungarn wegen Patentverletzungen für LTE-Sticks. Huawei wirft ZTE außerdem vor, sein Markenrecht durch die unrechtmäßige Nutzung seines Logos auf Datenkarten verletzt zu haben.

ZTE klagt in China

Eine Reaktion von ZTE ließ nicht lange auf sich warten. Am Freitag brachte ZTE in China Klage gegen Huawei wegen Verletzungen von LTE-Patenten ein.

Gegen ZTE liegen auch Patentklagen anderer Mitwerber vor. Der schwedische Ausrüster Ericsson zog gegen den zweitgrößten chinesischen Netzwerkausrüster im April in Großbritannien vor Gericht und kündigte auch Klagen in Italien und Deutschland an.