Pharmariese geht gegen Wiener Start-up vor

"Hinweis berechtigt"

Dianosia kam dem Ansinnen des Pharmariesen nicht nach. Der Hinweis auf die Risiken sei berechtigt, sagt Marco Vitula, Geschäftsführer des Start-ups, zur futurezone. Die Informationen für die Fachdatenbank würden vom renommierten schwedischen Karolinska Institut stammen und auch in zahlreichen weiteren Fachpublikationen aufscheinen. Nach der Klage des Pharmakonzerns habe man auch mehrere Pharmakologen hinzugezogen, um den Sachverhalt zu überprüfen. "Die Risiken haben eine Daseinsberechtigung und sind in Studien belegt."

"Unfaires Match"

Einstweilige Verfügung abgewiesen

Informationen auch in anderen Datenbanken

Die von Diagnosia behaupteten Wechselwirkungen des Schmerzmittels Novalgin sind auch in Datenbanken von anderen Anbietern, darunter medizinische Datenbanken im nordischen Raum und der "Bibel für Arzneimittel-Wechselwirkungen", Stockley's Drug Interactions, zu finden. Ob Sanofi auch dagegen gerichtlich vorgeht ist nicht bekannt. Der Pharmakonzern wollte auch dazu gegenüber der futurezone keine Fragen beantworten.

Die von Sanofi-Aventis beanstandete Diagnosia-Datenbank kommt in 16 österreichischen Spitälern zum Einsatz. Insgesamt werden die Produkte des Wiener Start-ups von 600 Ärzten genutzt. Novalgin ist in Österreich durchaus populär. In vielen anderen Ländern, darunter die USA, Schweden und Japan ist es nicht zugelassen oder nicht am Markt.