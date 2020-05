Philips wegen schwacher Geschäfte mit Verlust

Der vor der Aufspaltung stehende Elektronikkonzern Philips ist in die roten Zahlen gerutscht. Im dritten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust von 103 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Im Vorjahr machte Philips noch 281 Mio. Euro Gewinn.

Vor allem eine Schadensersatzzahlung in den USA schlug ins Kontor: Wegen Patentverletzungen muss Philips knapp 470 Mio. Dollar (366,53 Mio. Euro) berappen. Operativ war es zudem kein glänzendes Quartal. "Unsere Entwicklung war enttäuschend", räumte Konzernchef Frans van Houten am Montag ein.

Die Börse zeigte sich zunächst enttäuscht vom aktuellen Abschneiden der Niederländer. Die Aktie startete schwach und sank um rund 3,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) fiel um 16 Prozent auf 536 Mio. Euro. Experten hatten hier 554 Mio. Euro erwartet.