ProSieben drängt mit boomender Online-Sparte ins Ausland

Der deutsche Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will mit seinen boomenden Online- und TV-Produktionsgeschäften stärker im Ausland expandieren. "Wir wollen international wachsen, aber nicht mit Fernsehsendern", sagte Vorstandschef Thomas Ebeling am Donnerstag zur Bilanzvorlage in Unterföhring bei München.

Während sich der Konzern mit seiner werbefinanzierten Senderflotte um die Flaggschiffe ProSieben und Sat.1 nur noch auf die deutschsprachigen Länder beschränkt, soll vor allem das Geschäft mit Spielen und Online-Handel weltweit ausgebaut werden. Dafür will Ebeling seine Einkaufstour in der Onlinebranche, aber auch bei TV-Produzenten fortsetzen.