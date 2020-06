Rasende iPhone-Verkäufe bescheren Apple Rekord-Quartal

In den kommenden zwei Jahren will Apple 25 neue Stores in China eröffnen. In Nord- und Südamerika ist der Umsatz um 23 Prozent gestiegen, in Europa um 20 Prozent.

Die Zahl der verkauften iPads ist im Vorjahresquartalvergleich zum vierten Mal hintereinander gesunken, diesmal um 18 Prozent auf 21,4 Millionen Stück. Die neuen iPads, die 2014 erschienen sind, konnten den Abwärtstrend demnach nicht stoppen. Die Mac-Verkäufe sind dagegen um 14 Prozent gestiegen, auf 5,5 Millionen Stück.

Die Apple Watch, die in den Bilanzen des Unternehmens in Zukunft ebenfalls eine Rolle spielen soll, wird laut Apple-CEO Tim Cook im April 2015 auf den Markt kommen.