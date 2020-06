Razzia bei LG nach Klage von Konkurrent Samsung

Weil Mitarbeiter des südkoreanischen Unternehmens LG bei einer Produktvorführung in Berlin Waschmaschinen ihres Konkurrenten Samsung beschädigt haben sollen, hat es am Freitag in der LG-Zentrale in Seoul eine Razzia gegeben. Dabei hätten die Ermitler Dokumente und Computerfestplatten beschlagnahmt, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Auch die Haushaltsgerätefabrik von LG im südkoreanischen Changwon sei durchsucht worden. "Unser Büro wird von Ermittlern untersucht", sagte ein LG-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP, ohne nähere Angaben zu machen.