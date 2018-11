Rekordanzahl an Elektroautos in Österreich

Erstmals gibt es in Österreich mehr als 20.000 Elektro-Autos. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) ist die Zahl ist seit Jahresanfang um über 5.000 gestiegen, das ist ein ganzes Drittel mehr als noch im Jahr davor. „Die Zahl der E-Autos nimmt zu, weil sie sich in der Praxis bewähren“, so VCÖ-Experte Markus Gansterer. 95 Prozent der alltäglichen Autofahrten seien kürzer als 50 Kilometer und damit locker in der Reichweite von E-Autos. „Dass es nicht deutlich mehr gibt, liegt am mangelnden Angebot der Hersteller."