RTR hört Beschwerden der Mobilfunker zu Frequenzen

Die bisher größte Frequenzversteigerung hat mehr als 2 Mrd. Euro in die Staatskassen gespült - knapp viermal so viel wie das angesetzte Mindestgebot von 526 Mio. Euro. Die Mobilfunker hatten die Vergabe massiv kritisiert. T-Mobile zum Beispiel sieht eine unklare Rechtslage, was die Nutzung betrifft. Wenn die Telekomunternehmen juristisch gegen die Versteigerung vorgehen wollen, müssen sie Beschwerde gegen den behördlichen Zuteilungsbescheid einlegen. Das prüfen sie bereits. Die RTR wird am Montag eine vorläufige Analyse der Versteigerung vorlegen.