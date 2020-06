Samsung Electronics erneut mit Gewinnrückgang

Der weltgrößte Smartphone-Hersteller Samsung Electronics hat das zweite Quartal in Folge einen Gewinnrückgang erlitten. Neben einem schwierigeren Geschäftsumfeld für Handys drückte auch eine schwächere Nachfrage nach Flachbildschirmen das Ergebnis des südkoreanischen Konzerns. Die Wende soll das neue Mobiltelefon Galaxy S5 bringen, das seit April zu haben ist.

Der Betriebsgewinn im Quartal von Jänner bis März ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf umgerechnet rund 5,9 Milliarden Euro zurück, wie Samsung am Dienstag mitteilte. Das Ergebnis in der Handy-Sparte verschlechterte sich um 1,2 Prozent auf umgerechnet rund 4,5 Milliarden Euro. Mit seinen Flachbildschirmen fuhr Samsung sogar einen Verlust ein, nachdem die Sparte im Vorjahr noch einen Gewinn verbucht hatte.

An der Börse in Seoul wurden die Quartalszahlen zurückhaltend aufgenommen: Die Samsung-Aktie verlor 1,7 Prozent an Wert und damit deutlich stärker als der Gesamtindex. Samsung rechnet allerdings vor der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien auch mit einer weltweit stärkeren Nachfrage nach hochauflösenden Fernsehgeräten.