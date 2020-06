Samsung erwägt Chefwechsel im Mobilfunk

Samsung kündigte bereits zuvor an, dass die Smartphone-Modellpalette um bis zu 30 Prozent ausgedünnt werden solle. Der Konzern verkauft über 50 verschiedene Geräte. Außerdem sollen rund 500 Mitarbeiter der Sparte in den Bereich für vernetzte Elektronik verlagert worden sein. Als Teil von Sparmaßnahmen seien in einigen europäischen Büros die Fruchtkörbe abgeschafft worden, schrieb das Wall Street Journal. Auch die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Montag von möglichen personellen Konsequenzen in der Smartphone-Sparte, nannte aber keine Namen.