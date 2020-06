Samsung: Gewinn und Umsatz deutlich gesunken

Samsung Electronics hat im vergangenen Quartal einen operativen Gewinn von 5,29 Billionen Won (4,29 Milliarden Euro) erzielt. Der Umsatz betrug ganze 52,73 Billionen Won (42,77 Milliarden Euro), wie das Unternehmen am späten Mittwoch mitteilte. Obwohl diese Zahlen für sich beeindruckend sind, blieb Samsungs Elektronik-Sparte damit hinter den Ergebnissen des Vorjahres, wie unter anderem The Verge berichtet. Im vergleichbaren Zeitraum betrug der Gewinn demnach 8,31 Billionen Won (6,74 Milliarden Euro) und der Umsatz 59,28 Billionen Won (48,08 Milliarden Euro). Die Einbußen betragen demnach 36 bzw. elf Prozent.

Besonders stark war der Rückgang beim Geschäft mit Handys. Obwohl sich zuletzt etwa das Note 4 gut verkauft hat, schrumpfte der Gewinn in der entsprechenden Sparte um satte 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Teilweise auffangen konnte diesen Rückgang das Chip-Geschäft mit Prozessoren und Arbeitsspeicher. In Zukunft wird erwartet, dass Samsung verstärkt auf eigene Chips in seinen Geräten setzt und den Zukauf von Qualcomm einschränkt.