SAP dementiert Umzugspläne in die USA

In dem Bericht der " Wirtschaftswoche" sind dem Sprecher zufolge Aussagen des SAP-Mitgründers und Aufsichtsratschefs Hasso Plattner aus dem Zusammenhang gerissen worden. Die vollständigen Aussagen in dem internen Mitarbeiter-Mail lauteten: "Ist Walldorf noch die richtige Lokation für SAP? Walldorf ist SAP." Niemand wolle Walldorf an "eine andere Lokation verlegen" - dies habe Plattner in dem Mail an die Mitarbeiter geschrieben.

Die " Wirtschaftswoche" hatte einen namentlich nicht genannten SAP-Betriebsrat mit den Worten zitiert: "Ich gehe davon aus, dass innerhalb der kommenden fünf Jahre die Verlagerung des Firmensitzes in die USA stattfindet."