SAP kauft Anbieter von Visualisierungs-Software

SAP stärkt sein Geschäft mit Visualisierungs-Software durch eine Übernahme in den USA. Mit der Software des kleinen Anbieters Right Hemisphere aus Kalifornien ließen sich Geschäftsdaten verständlicher darstellen und analysieren, heißt es in einer SAP-Mitteilung vom Mittwoch. Vor allem für Kunden in der Rüstungsindustrie, im Auto- und Maschinenbau, in der Medizintechnik und in der Konsumgüterbranche sei dreidimensionale Geschäftsdatenanalyse nützlich.

Right Hemisphere beschäftigt rund 80 Mitarbeiter in Kalifornien und Neuseeland. Über den Kaufpreis für das bisher in Privatbesitz befindliche Unternehmen machte SAP keine Angaben. Der Walldorfer Konzern hatte Right Hemisphere in den vergangenen Jahren bereits über seine Beteiligungsgesellschaft SAP Ventures mitfinanziert.