Scanpoint: 220.000 Scans pro Tag

Scanpoint hat es sich auf die Fahnen geheftet, der Papierflut in österreichischen Büros entgegen zu wirken. Um das zu ermöglichen, wird Post nicht mehr auf dem traditionellen Weg verschickt, sondern an zentralen Stellen geöffnet, digitalisiert und an die jeweiligen Unternehmen weitergeleitet. Pro Jahr werden insgesamt etwa 25 bis 30 Millionen Sendungen eingescannt, das entspricht rund 55 Millionen Seiten, oder 275 Tonnen Papier.

An einem Werktag werden an sechs Standorten - in Wien, Graz, Linz, Hall, Salzburg und im slowakischen Nitra - bis zu 220.000 Seiten digitalisiert.

50 Unternehmen

Insgesamt nutzen aktuell rund 50 Unternehmen in Österreich die Posteingangsdigitalisierung, darunter etwa T-Mobile, Hutchinson 3G, SAP, oder Uniqua. Bei dem Versicherer werden sämtliche Briefsendungen digitalisiert, genauso wie beim Mobilfunker T-Mobile. Die Post wird dabei nicht nur gescannt, sondern auch ausgewertet. So werden relevante Postinhalte extrahiert und können direkt der richtigen Abteilung zugestellt werden und auch im jeweiligen Unternehmenssystem automatisiert weiterverarbeitet werden. Thomas Sindl von T-Mobile erklärt: "Früher haben wir am Vormittag einen Sack voll Briefe bekommen, die dann erst geöffnet, digitalisiert und ausgewertet werden mussten. Jetzt stehen uns die Sendungen schneller zur Verfügung."

Zusätzlich bietet Scanpoint auch das Scannen der bestehenden Archive an. Dieses Angebot wird aktuell von etwa 30 Unternehmen genutzt.

Wien: 50.000 Seiten pro Tag

Die Niederlassung in Wien exisitert seit 2007 und befindet sich direkt im Briefzentrum in Wien Inzersdorf. "Pro Tag digitalisieren wir alleine hier 45.000 bis 50.0000 Seiten", erklärt Nazmiye Üzal, die Teamleiterin am Wiener Standort. Dafür sind 16 Mitarbeiter beschäftigt.