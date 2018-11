Schnäppchen am Black Friday sorgen für Rekordumsatz

Immer mehr Kunden kaufen auch am „Black Friday“ lieber vom Sofa zuhause aus ein und meiden damit überfüllte Einkaufszentren und Innenstädte. Nach Daten von Adobe Analytics stiegen die Online-Verkäufe allein in den USA am Freitag um rund 23 Prozent auf mehr als 6,2 Milliarden Dollar. Die Daten beziehen sich auf Käufe bei 80 der 100 größten US-Händler. Bereits am US-Feiertag Thanksgiving am Donnerstag seien die Verkäufe um 28 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar geklettert.

Start ins Weihnachtsgeschäft

Thanksgiving und der folgende Brückentag gelten in den USA traditionell als Auftakt in das für den Einzelhandel besonders wichtige Weihnachtsgeschäft. Vorläufigen Zahlen der Analysefirma RetailNext zufolge fielen die Umsätze in den klassischen Läden an diesen beiden Tagen um vier bis sieben Prozent, das Kundenaufkommen um fünf bis neun Prozent. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse um knapp neun Prozent zurückgegangen, das Kundenaufkommen um 4,4 Prozent.