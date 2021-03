Sexuelle Belästigung und Rassismus: Amazon wird verklagt

Eine Mitarbeiterin des Onlinekonzerns Amazon hat das Unternehmen beim Bundesgericht in Washington D.C. wegen Diskriminierung verklagt. Amazon zeige trotz seines Versprechens den Rassismus zu bekämpfen, ein "systemischen Muster unüberwindbarer Diskriminierung", heißt es in der Klageschrift, die am Montag eingereicht wurde.

Die Klägerin Charlotte Newman ist Leiterin der Geschäftsentwicklung bei Amazon Web Services und Schwarz.