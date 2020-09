Neue TikTok-Challenge diskriminiert Menschen mit Behinderung

TikTok löscht Beiträge nicht

Sie äußerte sich in einem Blogeintrag ausführlich zu dem Thema. Sie sei verletzt und jedes Foto und jeder Witz über ihr Aussehen seien eine Verletzung ihrer Würde und ihres Wertes als Mensch. „Eltern, die das okay finden oder schlimmer, sogar lustig, sollten es besser wissen. Es gibt keine Entschuldigung für dieses Verhalten. Sie sollten ihren Kindern beibringen, wie verletzend ihre Scherze sind, nicht im Hintergrund lachen, wenn ihr Kind beim Anblick eines Menschen mit Beihinderung komisch dreinschaut und Angst kriegt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen, die anders aussehen, als hässlich gelten. Das bekommen Kinder schon in sehr jungen Jahren mit“, schreibt Blake.



Blake kritisierte aber auch die Plattform TikTok scharf, weil sie nichts gegen die New Teacher Challenge unternimmt und dem viralen Trend daher eine Plattform bietet. Selbst wenn man als Betroffene meldet, dass das eigene Foto verwendet würde, reagiere die Plattform nicht, oder schreibe zurück, dass das Video die Benutzerrechte nicht verletzen würde.