Sharp will Investoren mit Preisnachlass locken

Sharp lockt bei seiner Kapitalerhöhung Investoren mit einem Discount. Der Preis bei der Aktien-Emission wird bei 279 Yen pro Anteilsschein liegen und damit 4,1 Prozent niedriger als zunächst geplant, wie aus Daten des Thomson-Reuters-Analysedienstes DealWatch hervorgeht. Die Altaktionäre fürchten um den Wert ihrer Anlage und sind deswegen sehr zurückhaltend.

Es sei geplant, umgerechnet bis zu 900 Millionen Euro einzunehmen, teilte der Elektronik-Konzern am Montag mit. Im September peilte der einstige Pleite-Kandidat noch eine Summe von 1,1 Milliarden Euro an. Weitere rund 130 Millionen Euro will Sharp über eine Aktienzuteilung an Geschäftspartner wie Lixil, Makita and Denso zusammenbekommen.