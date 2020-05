Siemens erhält Riesen-Auftrag für Windparks in USA

Siemens hat vom US-Energieversorger MidAmerican den nach Unternehmensangaben größten Auftrag für Windkraft an Land erhalten: Der Technologiekonzern liefert 448 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1050 Megawatt für fünf Windparks im US-Bundesstaat Iowa, wie Siemens am Montag in Hamburg mitteilte.

Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben, aus Industriekreisen hieß es, der Auftrag habe ein Volumen von mehr als einer Milliarde Dollar (700 Millionen Euro).

Mit dem Strom aus den Windkraftanlagen können 320.000 Haushalte versorgt werden. Iowa ist nach Angaben von Siemens einer der führenden Bundesstaaten in den USA im Bereich der Windenergie; im vergangenen Jahr habe der Windstrom dort bereits rund 24 Prozent der gesamten Stromerzeugung geliefert. Für MidAmerican habe Siemens bereits insgesamt 1,2 Gigawatt an Windleistung installiert. Der Stromversorger gehört der Holding von US-Investor Warren Buffet.

Maschinenhäuser und Naben für die Windturbinen würden im Siemens-Werk im US-Bundesstaat Kansas hergestellt, die Rotorblätter im Werk in Iowa, teilte das Unternehmen weiter mit.