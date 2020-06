Skype kauft GroupMe

Das Internet-Telefonieunternehmen Skype gab am Wochenende bekannt, dass es den Gruppen-Messaging-Dienst GroupMe kaufen will. US-Medien nannten als Kaufpreis für das vor rund einem Jahr gegründete New Yorker Start-up 85 Millionen Dollar. Über Group-Me können Smartphonenutzer über verschiedene Plattformen hinweg in geschlossenen Gruppen kommunizieren. Der Dienst unterstützt Apples iOS, Android, BlackBerry OS und Windows Phone 7.

Die