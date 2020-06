Slim will Telekom Austria lieber freundlich übernehmen

Nicht wirklich in die Karten blicken lässt sich Hajj, der auch Slims Schwiegersohn ist, zur zukünftigen Höhe des America-Movil-Anteils am teilstaatlichen Unternehmen, an dem die Republik über die Staatsholding ÖIAG derzeit 28,42 Prozent hält: „Wir wollen immer mehr, aber am wichtigsten ist, dass wir uns in den Ländern, dass wir das Unternehmen weiter entwickeln. Die Technik muss stimmen, ebenso die Produktivität, damit wir eines der besten Unternehmen in Europa sind.“

ÖIAG-Chef Kemler ließ zuletzt mehrmals erkennen, die Republik gebe sich mit einer Sperrminorität an der Telekom Austria von 25 Prozent plus einer Aktie zufrieden. Slim ist seit etwas mehr als eineinhalb Jahren in der Telekom Austria engagiert. Zuvor war America Movil mit Sitz in Mexiko Stadt an der Übernahme der niederländischen Gesellschaft KPN gescheitert. Die Telekom Austria dient America Movil als eine Basis, um in Europa zu wachsen. Vor allem die Verankerung der Telekom Austria in Osteuropa ist für den mexikanische Konzern „wertvoll und zukunftsträchtig“, sagte Hajj zuletzt.