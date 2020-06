Smartphone-Hersteller HTC rutscht in die Verlustzone

Das könnte auch am neuen Aushängeschild HTC One M8 liegen, das jüngst auf den Markt kam. Experten rieten HTC dennoch, sich künftig an erfolgreichen Kampagnen von Rivalen wie Apple zu orientieren. "Macht das nach und schaut aber, wofür euer Produkt stehen soll", sagte etwa der Werbe-Experte Mark Stocker aus Taipeh. "Und wenn Apple der Mercedes Benz ist, dann versuch, dich selbst zum BMW zu machen."

HTC will künftig zudem eine Reihe von Smartphones im mittleren Preisbereich auf den Markt bringen. Bisher ist der Konzern vor allem als Anbieter von Luxusgeräten bekannt. Günstigeren Rivalen etwa aus China hatte HTC damit nichts entgegenzusetzen und im Kampf gegen etablierte Größen wie Samsung und Apple geriet das Unternehmen immer mehr ins Hintertreffen. Hatte HTC dem Marktforscher Strategy Analytics zufolge 2011 noch einen Marktanteil von zehn Prozent, lag er Ende 2013 nur noch bei zwei Prozent.