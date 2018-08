Smartphones: Huawei überholt Apple in Europa

Nach Berechnungen der Marktforscher von IDC hat Huawei im zweiten Quartal des laufenden Jahres Apple in Europa bei Smartphone-Verkäufen überholt, berichtet The Verge. Insgesamt wurden im April, Mai und Juni 6,7 Millionen Huawei-Smartphones in Europa verkauft, der Großteil davon von der P20-Serie. Der Martanteil des chinesischen Herstellers beläuft sich laut den Marktforschern bei fast 25 Prozent.