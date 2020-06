Smartphones lassen Huawei-Umsatz steigen

Die Verkäufe in diesem Geschäftsbereich allein überschritten mit 12,2 Milliarden US-Dollar (rund 10,9 Milliarden Euro) erstmals die Zehn-Milliarden-Marke, wie das Unternehmen am Dienstag an seinem Hauptsitz in der südchinesischen Metropole Shenzhen mitteilte.

„Unsere Strategie, sich stärker auf gehobene Produkte der Mittel- und Oberklasse zu konzentrieren, hat sich ausgezahlt“, sagte Richard Yu, Chef des Verbrauchergeschäfts. 18 Prozent mehr Smartphones aus diesem Bereich seien 2014 ausgeliefert worden. Auch der Bekanntheitsgrad der Marke Huawei habe sich weltweit weiter vergrößert.