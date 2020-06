sms.at erhält neue Eigentümer

Der steirische Internetpionier sms.at hat neue Eigentümer. In einem Management-Buy-Out hat Geschäftsführer Martin Pansy - mit Unterstützung seines Bruders Jürgen Pansy und des Investors Toto Wolff- alle Anteile an der Firma vom bisherigen Alleineigentümer Buongiorno gekauft. Die Parteien haben ein Wettbewerbsverbot vereinbart, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Content-Provider Buongiorno erhielt laut eigenen Angaben rund 5 Millionen Euro.

sms.at ist nach eigenen Angaben hinter Facebook die beliebteste Social-Community-Plattform in Österreich. Das Unternehmen betreibt das gleichnamige Portal, das zu den größten Online-Communities in Österreich zählt und sich auf Entertainment-Inhalte spezialisiert hat. Hinter dem Unternehmen rund um Geschäftsführer Martin Pansy steht ein Team von 40 Mitarbeitern, verteilt auf drei Niederlassungen in Graz, Wien und Buchs ( Schweiz).

Unternehmen soll internationaler werden

Unter dem Eigentümer Buongiorno seien die Geschäftskunden-Aktivitäten massiv ausgebaut worden. Heute zählten T-Mobile, Orange und tele.ring zu den Abnehmern von Smartphone-Content. Insgesamt zähle man mehr als 2.000 Firmenkunden, so sms.at.

In Zukunft will Martin Pansy das Unternehmen internationaler ausrichten und in den Bereichen Smartphones, Internet und mobiles Internet noch stärker profilieren.