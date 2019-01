Snap-Finanzchef geht nach nur acht Monaten

Zuletzt kämpfte Snapchat mit sinkenden Nutzerzahlen, aber auch dem Verlust zahlreicher Manager. Neben Stone, der vor knapp acht Monaten von Amazon zu Snap gewechselt war, kündigte diese Woche unter anderem Personalchef Jason Halbert. Im Vorjahr gingen zudem Steve LaBella, VP für Marketing, sowie Chefstratege Imran Khan. Des weiteren ging der Verantwortliche für Snaps Produktgeschäft, der unter anderem für die Entwicklung der Kamera-Brille Spectacles verantwortlich war.

Snap war im März 2017 an die Börse gegangen. Die Aktie brach nach Handelsschluss in New York rund sechs Prozent ein.