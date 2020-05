Sony baut 1000 Mitarbeiter in der Mobilfunksparte ab

Unternehmenschef Kazuo Hirai sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, betroffen seien rund 1000 Beschäftigte. Sony hatte am Morgen mit einer drastischen Gewinnwarnung geschockt. Statt mit 50 Milliarden Yen (361,06 Mio. Euro) Verlust rechnet der Konzern im laufenden Geschäftsjahr mit 230 Milliarden Yen Verlust (1,66 Mrd. Euro). „Die Änderungen in der Mobilfunkwelt sind gewaltig“, sagte Hirai. Er verwies insbesondere auf die Konkurrenz aus China.