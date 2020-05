Sonys will bis März fünf Millionen Playstations verkaufen

Sony will bis Ende März kommenden Jahres fünf Millionen Geräte von seiner neuen Spielekonsole Playstation 4 verkaufen. Das sagte der zuständige Manager Andrew House der Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Rande der Branchenmesse Tokyo Game Show. Sony bringt die Playstation 4 am 15. November in den USA und am 29. November in Europa für 399 Euro auf den Markt. Sie tritt im wichtigen Weihnachtsgeschäft gegen die neue Xbox One von Microsoft an, die ebenfalls im November erscheint.